Incêndio toma conta de vegetação em Alfenas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quarta-feira (24), por volta de 13h15, o Corpo de Bombeiros de Alfenas atendeu um incêndio em vegetação no bairro Pinheirinho, em Alfenas. O fogo gerou uma grande quantidade de fumaça, que causou transtornos aos moradores da região. A ação rápida dos bombeiros foi crucial devido ao risco para os animais, incluindo vacas, na área.

As equipes de combate a incêndios florestais conseguiram isolar a área, garantindo a segurança dos animais. Abafadores, caminhão de incêndio e outros equipamentos de combate a incêndio florestal foram utilizados para conter o fogo, que queimou quase 1 km de vegetação. Os bombeiros trabalharam por 2h30 para extinguir as chamas com sucesso.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas está sempre pronto para atender a comunidade em emergências. Em caso de necessidade, ligue 193.

Fonte: Corpo de Bombeiros