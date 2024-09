Incêndio na Zona Rural de Machado mobiliza Corpo de Bombeiros

Depois de horas de trabalho, somente no anoitecer desta quinta-feira (12), houve êxito na extinção dos principais focos de incêndio.

Foto: CSul

Nesta quarta-feira (11/09), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio na área rural do município de Machado no local conhecido como Bairro dos Sabinos. Os Bombeiros chegaram ao local e, em conjunto com funcionários de propriedades privadas, realizou o combate às chamas em vegetação densa.

A estratégia utilizada pelos Bombeiros Militares, foi a criação de aceiros, devido à configuração do terreno, onde os cafezais se localizam entre áreas de mata fechada, o que aumenta o risco de propagação do fogo.

Depois de horas de trabalho, somente no anoitecer desta quinta-feira (12), houve êxito na extinção dos principais focos de incêndio. Nas primeiras horas da manhã, os Bombeiros retornaram seus trabalhos com dois objetivos principais: identificar possíveis novos focos e monitorar a área combatida ontem.

Fonte: Corpo de Bombeiros