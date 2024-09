Incêndio na Serra do Papagaio mobiliza operação de grande escala em Aiuruoca e Baependi

Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções teve início no domingo, 08 de setembro, na Serra do Papagaio, na região do Matutu, em Aiuruoca, e segue mobilizando uma vasta operação de combate envolvendo várias equipes e instituições.

O fogo começou no Matutu, onde brigadistas locais tentaram conter as chamas, mas sem sucesso. Diante da gravidade da situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionada, estabelecendo o Sistema de Comando de Operações para coordenar a resposta, que passou a contar com o apoio de brigadistas do Previncêndio, funcionários do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e voluntários.

Enquanto o primeiro foco de incêndio era combatido, outros dois incêndios começaram nas regiões do Congonhal e Serra da Careta, no município vizinho de Baependi. Para enfrentar os novos focos, a estrutura de combate foi ampliada, com o reforço de militares vindos de Varginha e Lavras, além da mobilização de aeronaves, como o helicóptero Pegasus da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e aviões Air Tractors para sobrevoar e lançar água sobre as áreas afetadas.

Na quarta-feira, 11 de setembro, cerca de 71 combatentes estiveram envolvidos no combate às chamas, incluindo bombeiros militares, brigadistas do Previncêndio, brigadistas do Matutu, funcionários do IEF, Defesa Civil de Baependi e voluntários locais. As atividades de combate se estenderam durante todo o dia, e as ações seguirão nos próximos dias devido à complexidade da operação.

As autoridades alertam para a gravidade do incêndio, que tem causado grande impacto ambiental. Maiores informações sobre a operação e o controle do incêndio serão atualizadas nos próximos dias.

Fonte: Corpo de Bombeiros