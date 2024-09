Incêndio na Serra de Campos Gerais é controlado após 3 dias

Fogo consumiu mais de 80 hectares de vegetação, incluindo áreas de pastos e mata fechada, colocando em risco fazendas e animais da região.

Foto: Corpo de Bombeiros

Durante a última sexta-feira (27/09), o Corpo de Bombeiros Militares de Alfenas, com apoio dos Bombeiros de Poços de Caldas, deram continuidade no combate ao incêndio de grandes proporções que ocorria na Serra em Campos Gerais.

O fogo, que teve início na tarde da quarta-feira (25/09), consumiu mais de 80 hectares de vegetação, incluindo áreas de pastos e mata fechada, colocando em risco fazendas e animais da região. As chamas se alastraram rapidamente devido à vegetação seca e ao difícil acesso, já que o incêndio ocorre em uma área de aclive, conhecida como Serra do Boqueirão, situada atrás da Serra do Cristo.

Após três dias de um extenuante combate, as equipes dos Bombeiros conseguiram controlar o incêndio e retornaram neste sábado (28), para acompanhamento e verificação de que não haja perigo de reignicão. As causas do fogo ainda não foram identificadas e a situação continua sendo monitorada de perto pelas autoridades.

Fonte: Corpo de Bombeiros