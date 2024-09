Incêndio na Serra de Campos Gerais consume 80 hectares de vegetação,

As causas do fogo ainda não foram identificadas, e a prioridade é evitar que ele se espalhe para áreas mais densas da serra.

Foto: Corpo de Bombeiros

Desde a tarde desta quarta-feira (25/09), um incêndio de grandes proporções na serra de Campos Gerais tem mobilizado equipes do Corpo de Bombeiros de Alfenas. O fogo, que teve início por volta das 13h, já consumiu aproximadamente 80 hectares de vegetação, incluindo áreas de pastos e mata fechada, colocando em risco fazendas e animais da região.

As chamas se alastraram rapidamente devido à vegetação seca e ao difícil acesso, já que o incêndio ocorre em uma área de aclive, conhecida como Serra do Boqueirão, situada atrás da Serra do Cristo. As equipes de Bombeiros, equipadas com ferramentas de combate a incêndios florestais, têm enfrentado grandes desafios para conter o fogo, principalmente pela inclinação da serra e pelas condições do terreno.

Para proteger os moradores locais, os bombeiros orientaram os fazendeiros sobre medidas preventivas, como a criação de aceiros para evitar que o fogo alcance as plantações e os currais. Os fazendeiros também foram instruídos sobre como proteger o gado e outras criações que possam estar em risco.

O trabalho dos bombeiros tem sido intenso, com as equipes atuando por quase 10 horas no primeiro dia de combate. Mesmo com os esforços, o fogo ainda não foi totalmente controlado, e as operações continuam no dia de hoje, com foco na proteção das fazendas, animais e áreas de vegetação que ainda não foram atingidas pelas chamas.

A situação é monitorada de perto pelas autoridades, e novos esforços estão sendo mobilizados para conter o incêndio e garantir a proteção da região.

Fonte: Corpo de Bombeiros