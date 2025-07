Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros

A moradora da casa estava no imóvel no momento do incidente, mas felizmente não se feriu.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada deste sábado (19), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um incêndio em uma residência, no bairro Itaparica. A equipe deslocou-se rapidamente com o caminhão de combate a incêndio.

O combate ao fogo foi dificultado devido ao acúmulo de materiais no interior da residência, exigindo dos bombeiros grande esforço na remoção dos objetos para conter as chamas. Foi utilizado recurso de água não potável durante a operação.

Após a extinção das chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo, essencial para eliminar focos remanescentes e evitar uma possível reignição.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e providenciar medidas de assistência à moradora. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Fonte: Corpo de Bombeiros