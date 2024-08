Incêndio em loteamento de Machado mobiliza Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros alertam para os riscos associados à prática de queimadas, enfatizando que, além dos prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública, tal prática é considerada crime.

Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vasta área de vegetação no Loteamento do Residencial Monte Cristo, na cidade de Machado, na noite desta terça-feira (20/8). O fogo teve início por volta das 18h e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Machado, que trabalhou arduamente para controlar as chamas.

As equipes de Bombeiros, utilizando caminhão de combate a incêndio e diversos equipamentos específicos para incêndios florestais, permaneceram no local até a madrugada da manhã desta quarta-feira (21), por volta das 4h, garantindo que o fogo fosse completamente extinto.

Fonte: Corpo de Bombeiros