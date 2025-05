Incêndio em carreta interdita a Fernão Dias em Cambuí

De acordo com a Arteris, o congestionamento chega a 13 km na rodovia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma carreta carregada com materiais diversos na tarde desta terça-feira (13/05), no km 893,1 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), na altura da cidade de Cambuí, Sul de Minas. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte quando pegou fogo por volta das 12h30, provocando a interdição total da pista e formando um congestionamento de cerca de 13 quilômetros.

Devido à gravidade do incêndio, o bloqueio também foi estendido ao sentido São Paulo, uma vez que a densa fumaça e as chamas representavam riscos à segurança dos motoristas. Equipes da concessionária Arteris Fernão Dias e do Corpo de Bombeiros atuam no local para o controle das chamas. O trabalho de combate foi dificultado pelo intenso tráfego e lentidão no acesso ao ponto do incidente.

Apesar do susto e da destruição, o motorista da carreta conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a ocorrência e a previsão de liberação da rodovia sentido BH, ainda não foi divulgada. A pista no sentido São Paulo já está liberada, com fluxo normalizado.

Redação CSul, com informações da Arteris