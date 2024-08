Incêndio em avenida de Três Pontas atinge 35mil metros quadrados de vegetação

Felizmente não houve feridos e nem registros de danos a edificações vizinhas. As causas do incêndio não foram apuradas.

Na manhã da última quarta-feira (07/08), o Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado a comparecer na Avenida José Lagoa, no município de Três Pontas, para realizar a combate um incêndio em vegetação em área de mata nativa situado em perímetro urbano.

Ao chegar no local, a equipe se deu conta que tratava-se de um incêndio de médias proporções, que atingia a vegetação mista, do tipo pastagem e mata nativa. Devido a baixa umidade, a grande quantidade de vegetação e a topografia do terreno as chamas se propagaram rapidamente ocasionando incêndio nas copas em algumas áreas da mata.

Diante da situação, a guarnição de bombeiros, através de técnicas de combate a incêndio, realizou o direcionamento da linha de fogo para uma área de barreiras naturais e estruturais para a contenção das chamas. A estratégia foi bem sucedida e todo os focos de incêndio foram debelados. Ao término do combate foi realizado a atividade de rescaldo para eliminar os riscos de reigniçao.

Um caminhão pipa da Prefeitura Municipal de Três Pontas auxiliou os bombeiros com o fornecimento de água para encher as mochilas costais utilizadas no combate. As chamas consumiram uma área de aproximadamente 35000 m2 de vegetação mista. Felizmente não houve feridos e nem registros de danos a edificações vizinhas. As causas do incêndio não foram apuradas.

