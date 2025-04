Incêndio destrói veículo entre Perdões e Cana Verde

Segundo relatos do condutor, que não se feriu, as chamas tiveram início no compartimento do motor.

Foto: Corpo de Bombeiros

No manhã da última terça-feira, dia 15 de abril, as equipes do Corpo de Bombeiros de Lavras foram acionados a comparecer na BR-354, entre as cidades de Perdões e Cana Verde, onde segundo relatos um veículo estava em chamas.

Rapidamente os Bombeiros Militares se deslocaram, porém ao chegarem no local encontraram o veículo já tomado pelas chamas e completamente destruído. Coube aos militares fazerem o rescaldo e apagar o fogo que se propagou para a vegetação próxima.

Segundo relatos do condutor, que felizmente não se feriu, as chamas tiveram início no compartimento do motor. A Polícia Militar Rodoviária também compareceu e tomou as providências cabíveis.

Fonte: Corpo de Bombeiros