Incêndio destrói restaurante de Poços de Caldas

Na noite de quinta-feira (08/08), o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foram acionados para ocorrência de um incêndio em um restaurante no Centro da cidade, na Rua Prefeito Chagas. Imediatamente foi deslocado o efetivo operacional para o local, uma equipe de Combate a Incêndios, uma de Busca e Salvamento e uma de Atendimento Pré-hospitalar para o local.

Quando chegaram ao logradouro, já havia equipes da Polícia Militar isolando as ruas no cruzamento, a guarnição dos bombeiros então, iniciou ações distintas e simultâneas de isolamento do local do sinistro, avaliação de possíveis vítimas e/ou feridos e combate às chamas. Não foram encontradas vítimas no local, que já havia sido evacuado.

A equipe dos Bombeiros montou duas linhas diretas de combate a incêndio com seis lances mangueira e esguicho de 38mm para identificar o local exato do incêndio, sendo que ele estava concentrado no pavimento superior, local onde funcionava a cozinha, onde havia grande volume de material combustível, inclusive oito cilindros de 13 Kg de G.L.P. e este gerou altas labaredas, muita fumaça, fuligem e fortes ondas de calor.

Na cozinha foi realizada ventilação forçada utilizando o esguicho com água pressurizada, sendo assim, possível o resfriamento do ambiente e extinguir o incêndio completamente, minimizando ao máximo possível danos na atuação do CBMMG. Foi realizado um rescaldo em todo estabelecimento e em seguida um dos sócios apontou em uma avaliação aproximada os danos no incêndio e segundo o mesmo em um prejuízo total de cerca de R$ 600.000,00.

Ainda de acordo com a gerente da loja comercial, que faz divisa física com o estabelecimento comercial sinistrado, houve dano em todas peças de vestuário que ficaram impregnadas com resíduos de fuligem e odor de fumaça.

A perícia da Polícia Civil foi acionada mas não se fez presente, deixamos o local na responsabilidade dos sócios do empreendimento, ele não soube dizer a causa do sinistro. Recolhemos nosso material, conferimos e encerramos nossa ação operacional.

Fonte: Corpo de Bombeiros