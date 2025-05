Incêndio destrói residência em Extrema

Incêndio teve início em materiais diversos depositados no subsolo de uma edificação de três pavimentos.

Foto: Corpo de Bombeiros

No último fim de semana, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio, em uma residência no Centro do município de Extrema, no Sul de Minas Gerais.

Aparentemente, o incêndio teve início em materiais diversos depositados no subsolo de uma edificação de três pavimentos. Apesar de os focos estarem concentrados nesta área, os produtos da combustão se propagaram, causando danos aos demais pavimentos da residência.

Os Bombeiros atuaram com técnicas de combate direto e resfriamento, utilizando aproximadamente 2.500 litros de água durante cerca de uma hora de operação. Após a extinção completa das chamas, foram realizadas ações de rescaldo, assegurando a eliminação de pontos quentes e a prevenção de reignição.

Felizmente, não houve vítimas. Devido aos danos causados pelo incêndio, a residência foi isolada e deixada sob os cuidados da moradora e proprietária, que foi orientada a manter o imóvel interditado até a realização de avaliação estrutural por um engenheiro da Defesa Civil Municipal.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter locais de armazenamento organizados e livres de materiais combustíveis, a fim de prevenir ocorrências dessa natureza.

Fonte: Corpo de Bombeiros