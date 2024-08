Incêndio consome e destrói residência de Passos

Todos os móveis e objetos pessoais dos moradores foram destruídos.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (21/8), um incêndio destruiu completamente uma residência no bairro Canjeranus, na cidade de Passos. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado e conseguiu controlar o fogo, que consumiu todos os cômodos da casa, incluindo quarto, sala e banheiro. Todos os móveis e objetos pessoais dos moradores foram destruídos.

A casa, construída com telhado de fibrocimento, teve sua estrutura seriamente comprometida pelo incêndio. Apesar da gravidade do incidente, felizmente, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e o Corpo de Bombeiros está investigando o que pode ter provocado o fogo.

O incidente ocorreu na Rua Paraguai, e a rápida atuação dos bombeiros evitou que as chamas se espalhassem para as residências vizinhas.

Fonte: Corpo de Bombeiros