Incêndio às margens da rodovia atinge estrutura de Asilo em Caxambu

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã do último sábado (13/07), um incêndio nas margens da rodovia BR-354 causou sérios danos ao Asilo Santo Antônio, na cidade de Caxambu. O fogo se alastrou rapidamente devido ao aclive e à vegetação, danificando significativamente as estruturas de toldos que cercam o asilo.

As equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil que disponibilizou um caminhão-pipa, trabalharam arduamente para controlar as chamas e evitar maiores danos. Apesar dos esforços, foram constatados danos nos toldos e nas partes elétricas do asilo, com prejuízos estimados em 10 mil reais.

Felizmente, não houve feridos durante o incidente. A rápida resposta das equipes de emergência foi essencial para proteger os residentes do asilo e minimizar os danos.

Fonte: Corpo de Bombeiros