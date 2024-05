Inaugurado Galpão de Atividades Laborais no Presídio Guaranésia / Guaxupé

Local será utilizado para detentos trabalharem, auxiliando no ingresso ao mercado de trabalho pós cumprimento de pena

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Autoridades se reuniram para a inauguração de um galpão de atividades no interior das dependências do presídio Guaranésia/ Guaxupé. O local foi que vem sendo viabilizado com a união das forças de segurança e do poder executivo.

O Galpão foi criado com finalidade de garantir o exercício de atividades laborais pelos IPL’s (indivíduos privados de liberdade) que cumprem pena no Presídio de Guaranésia/Guaxupé. Os dois principais objetivos da construção deste galpão é a ressocialização do IPL e a remição de pena. “O objetivo da ressocialização pelo trabalho é auxiliar os condenados a enfrentarem um dos maiores obstáculos após adquirirem a liberdade: o ingresso no mercado de trabalho. A maioria dos IPL’s chegam ao cárcere com baixa escolaridade e pouca ou nenhuma experiência profissional. Somando-se a isso, o estigma que a sociedade ainda tem em relação aos condenados, dificulta assim a conquista de um emprego”, enfatizou o Diretor Geral do Presídio, Gustavo Henrique R. Moreno Silva.

O trabalho proporciona ao condenado outros benefícios, como maior condicionamento psicológico, comprometimento social e formação da personalidade. Também ajuda a evitar o ócio, prevenindo as rebeliões e as organizações criminosas dentro das prisões. Além disso, por ser remunerado, o trabalho permite ao condenado dispor de algum dinheiro para ajudar nas necessidades da família. “Este local trará mais dignidade aos detentos e às suas famílias. Estamos muito contentes de participar de tudo isso, de poder de alguma forma, contribuir para que estas pessoas tenham um retorno mais consciente à vida em sociedade”, pontuou o Prefeito de Guaxupé, Dr Heber Quintella.

As obras tiveram início em agosto de 2021 e foram realizadas com verbas pecuniárias e verba da prefeitura de Guaxupé. Foi utilizada mão de obra carcerária e também mão de obra especializada. A princípio serão geradas 35 vagas. Entretanto a expectativa é de atingir 60 vagas de trabalho para os IPL’s.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé