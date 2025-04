Idoso morre em colisão entre carro e carreta em Machado

A colisão quando um carro, ao tentar realizar uma conversão, foi atingido por uma carreta carregada com materiais gráficos

Foto: Corpo de Bombeiros

Um grave acidente registrado no final da manhã desta sexta-feira (04), por volta das 11h40, na BR-267, km 440, resultou na morte de um idoso na saída da cidade de Machado, sentido Poços de Caldas.

A colisão ocorreu no chamado “trevo do cemitério”, quando um carro, ao tentar realizar uma conversão, foi atingido por uma carreta carregada com materiais gráficos. No veículo de passeio estava um idoso de 78 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida pelas equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros permaneceu no local até a chegada da perícia, que realizou os trabalhos técnicos e liberou o corpo para a funerária. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência, controlando o trânsito e auxiliando na preservação da cena.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros