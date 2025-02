Idosa tomba carro em Alfenas e sai ilesa

Os militares realizaram o resgate com segurança e, apesar da colisão, a condutora não sofreu ferimentos.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite de segunda-feira (10/02), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um acidente de trânsito, que foi registrado no bairro Jardim Alvorada, em Alfenas.

Ao chegar ao local, a equipe dos Bombeiros deparou com a condutora de um VW/Fox, que perdeu o controle do veículo após sentir-se mal, colidindo contra um Fiat Siena estacionado.

Com o impacto, o VW/Fox tombou e ficou lateralizado na via. A motorista, uma mulher de 71 anos, permaneceu dentro do carro até a chegada dos Bombeiros. Os militares realizaram o resgate com segurança e, apesar da colisão, a condutora não sofreu ferimentos.

A via precisou ser interditada temporariamente para os trabalhos de atendimento e remoção do veículo. A Polícia Militar esteve no local para as providências necessárias.

Fonte: Corpo de Bombeiros