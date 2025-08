Homem cai de barranco de 7 metros nos fundos de prédio em Poços de Caldas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (1º de agosto), por volta das 09h20, a Unidade de Resgate e Salvamento da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionada por moradores do prédio Paço das Águas para realizar o atendimento de uma vítima.

Segundo informações, um homem de aproximadamente 54 anos, havia caído de um barranco com cerca de 7 metros de altura, localizado nos fundos do edifício, na Rua Barão do Campo Místico, no centro de Poços de Caldas.

A vítima teria acessado o local por meio de um terreno baldio situado atrás do prédio, onde acabou escorregando e caindo no desnível, permanecendo ao solo.

Com o uso de técnicas de salvamento terrestre, os militares conseguiram acessar o local e prestar os primeiros atendimentos. A vítima que encontrava-se consciente, com queixas de dor no ombro direito e no quadril, sem sinais aparentes de fratura.

Após ser devidamente imobilizada, foi transportada pela viatura de resgate até a Santa Casa de Poços de Caldas, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Fonte: Corpo de Bombeiros