Helicóptero é apreendido durante Operação em Itajubá

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu um helicóptero, em Itajubá, Sul do estado, na manhã desta quarta-feira (4/9). A ação é parte da operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), com apoio de diversas forças de segurança no país.

A equipe da Delegacia Regional em Itajubá cumpriu o mandado de busca e apreensão de um helicóptero EC 130 T2. O procedimento é resultado de investigações que visam o combate a uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), da Diretoria de Operações Integradas e Inteligência (Diopi) da PCPE, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp) e das polícias civis dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Ao todo, aproximadamente 170 policiais estão envolvidos na operação.

Dentre os alvos da operação estão influenciadores digitais e empresários, que podem estar envolvidos com o crime organizado.

