Guarda Municipal de Itajubá realiza blitz em alusão ao Maio Amarelo

A campanha traz o lema – Desacelere. O seu bem mais precioso é a vida – e reforça a importância da paz no trânsito

Foto: Prefeitura de Itajubá

Em apoio ao movimento Maio Amarelo, a Guarda Municipal está promovendo ao longo deste mês uma série de blitz educativas com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a importância da prevenção à violência no trânsito. Com o lema “Desacelere. O seu bem mais precioso é a vida”, a campanha busca sensibilizar condutores e pedestres para atitudes mais seguras e responsáveis nas vias da cidade.

O movimento Maio Amarelo é uma campanha nacional voltada à redução de acidentes de trânsito e à valorização da vida e as ações são realizadas em pontos estratégicos de grande circulação, com abordagens que incluem a entrega de panfletos informativos, orientações sobre segurança viária e conversas diretas com os motoristas.

A iniciativa também conta com o apoio da Secretaria de Defesa Social e visa fortalecer o compromisso coletivo com um trânsito mais humano e menos violento, mostrando que a paz no trânsito começa com atitudes conscientes, respeito às leis e empatia entre todos os usuários das vias.

Fonte: Prefeitura de Itajubá