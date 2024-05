Guarda Civil Municipal de Boa Esperança e Polícia Militar reforçam o patrulhamento escolar

Os vigilantes atuam na segurança predial, dos alunos e servidores.

Foto: Prefeitura de Boa Esperança

Desde o mês de maio, equipes da Guarda Civil Municipal e da 172ª Companhia da Polícia Militar de Boa Esperança, ampliaram o patrulhamento escolar no perímetro urbano e zona rural, nos períodos de entrada e saída dos alunos, além das rondas no entorno das unidades educacionais. Durante o patrulhamento, os agentes da Guarda Civil Municipal conversaram com os alunos sobre temas relacionados à: preservação do patrimônio, fake news e bullying. Já a Polícia Militar, realizou o patrulhamento rural preventivo.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

A GCM está realizando o patrulhamento com o auxílio dos cães de patrulha “Kratos” e “Spack”.

POLÍCIA MILITAR

A 172 Cia da Polícia Militar já está utilizando a nova viatura da Patrulha Rural, entregue no dia 18 de abril, pelo Comando de Varginha.

VOCÊ SABIA?

Todas as escolas e creches municipais contam com vigilante durante toda período escolar! Os vigilantes atuam na segurança predial, dos alunos e servidores.

As unidades escolares que já eram do município contam ainda com videomonitoramento. Já as escolas recém municipalizadas, estão em processo de licitação para aquisição dos equipamentos de videomonitoramento.

Fonte: Prefeitura de Boa Esperança