Guarda Civil Municipal de Passos participa de treinamento da Polícia Militar

Ao todo, 49 Guardas Municipais participaram da instrução.

Foto: Prefeitura de Passos

Na manhã da última segunda-feira, dia 10, a Guarda Civil Municipal de Passos participou de um treinamento oferecido pela Polícia Militar sobre a elaboração de Autos de Infração de Trânsito (AIT). O objetivo foi proporcionar aos agentes a atualização sobre os novos procedimentos de fiscalização, padronizar os procedimentos operacionais e reforçar a integração entre a GCM e a PM, além de fortalecer a cooperação mútua.

Durante a capacitação, foram abordadas as recentes atualizações do Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), além de orientações detalhadas sobre o preenchimento do novo auto de infração de trânsito.

Esse momento de aprendizado também possibilitou a troca de conhecimentos técnicos, contribuindo para o aprimoramento das práticas de fiscalização e, consequentemente, para o aumento da segurança no trânsito, sempre visando o bem-estar da população. Ao todo, 49 Guardas Municipais participaram da instrução.

Fonte: Prefeitura de Passos