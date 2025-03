Guarda Civil de Poços de Caldas recebe porte de arma de fogo em cerimônia oficial

Atualmente, a GCM do município é composta por 65 profissionais, dos quais 33 passaram a contar com o porte de arma de fogo.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Foi realizada na tarde desta terça-feira, 25, a cerimônia oficial de entrega do porte de armas de fogo para os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas, no Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira. Os guardas concluíram com êxito o curso de atualização de técnicas e procedimentos, além da capacitação em armamento e tiro.

Participaram da solenidade o prefeito Paulo Ney, o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Tadeu Conde Maria, o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Alexander Dannias, o diretor da Guarda Civil de Poços, Marcelo Gavião Bastos, além de representantes de todas as forças de segurança, incluindo Cleyson Brene, delegado regional da Polícia Civil de Poços de Caldas; Daniel Souza Vieira, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal; subcomandante da 29ª região da Polícia Militar, Major Ormastroni; comandante do Tiro de Guerra, Luis Maciel; e comandantes da Guarda de Serrania e Alfenas.

Atualmente, a GCM do município é composta por 65 profissionais, dos quais 33 passaram a contar com o porte de arma de fogo. Para garantir a segurança e a aptidão dos agentes, o processo incluiu várias etapas rigorosas, como testes psicológicos e treinamentos específicos, assegurando que os guardas estejam devidamente preparados para o uso do armamento durante o serviço.

A concessão do porte de armas representa um grande avanço na segurança da cidade e na atuação da GCM, permitindo que os guardas estejam mais bem preparados para enfrentar situações de risco e proteger a população.

Nos últimos anos, a Guarda Civil Municipal tem crescido significativamente em todo o Brasil. O aumento de 35% no efetivo nacional e de 40% nos investimentos públicos destinados às guardas municipais demonstram o fortalecimento dessas corporações. A legislação federal, especialmente a Lei nº 13.022/14, que regulamenta as guardas municipais, e a Lei nº 13.675/18, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, reforçam a importância dessas instituições. Além disso, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, como a ADPF 995/23, ressaltam a evolução e o papel essencial das guardas civis no cenário atual.

Para o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Tadeu Conde Maria, esse avanço fortalece a GCM de Poços de Caldas como uma instituição de segurança pública cada vez mais preparada para atuar na proteção da comunidade e no combate à criminalidade.

Já para o prefeito Paulo Ney, a segurança pública é prioridade na gestão, e a administração municipal busca aumentar ainda mais o efetivo. Além disso, há esforços para implementar a legislação que possibilita que as guardas municipais atuem em ações de segurança urbana ostensivas, assim como as polícias, e realizem prisões em flagrante. O fortalecimento da GCM visa garantir um ambiente mais seguro para a população, reforçando a presença da corporação nas ruas e promovendo uma atuação ainda mais eficiente no combate ao crime.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas