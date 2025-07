Guarda Civil de Itajubá recebe Moção Honrosa pelos seus 13 anos

Homenagem ressalta a dedicação dos agentes na promoção da segurança e do bem-estar em Itajubá

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Guarda Civil Municipal de Itajubá foi homenageada pela Câmara de Vereadores nesta segunda, 7, com uma moção congratulatória em reconhecimento pelos seus 13 anos de existência e aos relevantes serviços prestados à comunidade. A homenagem é de autoria do presidente da Câmara, vereador Silvio Vieira (PDT), e destaca o relevante trabalho da corporação em prol da segurança da cidade.

A homenagem destaca a atuação exemplar da corporação na proteção do patrimônio público, na organização do trânsito, em ações de apoio a eventos e, principalmente, nas atividades de prevenção e apoio à segurança pública, sempre em colaboração com as forças policiais da cidade.

Durante a cerimônia, os vereadores ressaltaram o compromisso, a disciplina e o profissionalismo dos agentes da Guarda Civil, que têm se mostrado fundamentais em ações humanitárias, como nas abordagens sociais e no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A moção também simboliza o fortalecimento da relação entre o poder legislativo e os órgãos que atuam diretamente na segurança e na ordem do município. O reconhecimento à Guarda Civil é mais um passo no caminho da valorização dos servidores públicos que atuam na linha de frente.

Fonte: Prefeitura de Itajubá