Grupo que atacou banco em Guaxupé é alvo da PF

Foto: Polícia Federal

Na última quinta-feira (24/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Fênix, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em ataques armados coordenados contra instituições financeiras, conhecidos como “domínio de cidades”. Essa modalidade envolve o uso de explosivos e táticas militares para violar agências bancárias.

As investigações tiveram início após o violento ataque ocorrido na madrugada de 8/4/2025, quando criminosos fortemente armados invadiram a agência da Caixa Econômica Federal em Guaxupé. Divididos em grupos com funções específicas, os suspeitos atacaram simultaneamente as sedes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, para impedir a reação das forças de segurança. Enquanto isso, outra equipe utilizou explosivos de alto poder destrutivo para acessar o cofre da agência.

Na operação de quinta, a Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas/SP, Sumaré/SP e Hortolândia/SP, expedidos pelo Juízo Federal de Passos/MG. A ação é coordenada pela Polícia Federal, com apoio operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Fonte: Polícia Federal