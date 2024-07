Grave colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Alfenas

As vítimas que estavam dentro do veículo ficaram gravemente feridas; Já o condutor do caminhão, felizmente, não se feriu.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta sexta-feira (26/07), uma grave colisão entre um Chevrolet Corsa e um caminhão resultou em ferimentos graves para os ocupantes do carro. O acidente ocorreu por volta das 12h na Rodovia MG 369, próximo ao bairro Primavera, na saída de Alfenas para Campos Gerais.

O choque, uma colisão fronto-lateral, deixou o motorista do Corsa, um homem de 64 anos, e sua companheira, que estava no banco da frente, em estado crítico. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Alfenas e do SAMU foram rapidamente acionadas e deslocadas para o local do acidente, onde encontraram as vítimas gravemente feridas dentro do veículo.

O condutor do Chevrolet Corsa sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento facial e confusão mental. A passageira, por sua vez, também sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), além de sangramentos no rosto e fraturas de fêmur e bacia. Os bombeiros conseguiram retirar as vítimas do veículo e estabilizar os sangramentos e fraturas. Com o auxílio da equipe do SAMU, as vítimas foram levadas de emergência ao Hospital Alzira Velano.

Já o condutor do caminhão, felizmente, não se feriu.

Fonte: Corpo de Bombeiros