Grave acidente com carro e carreta deixa feridos entre Itumirim e Itutinga

O motorista da carreta sofreu um ferimento no crânio, mas recusou atendimento médico no local.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã do último sábado (31), por volta das 6h, um grave acidente ocorreu no Km 316 da rodovia que liga Itumirim a Itutinga, envolvendo uma carreta e um veículo VW Santana. De acordo com o condutor da carreta, ele seguia em direção a Itutinga quando avistou o Santana vindo em sua direção e não conseguiu evitar a colisão.

O VW Santana tinha três ocupantes no momento do impacto. O motorista ficou preso às ferragens, necessitando de resgate pelos bombeiros, enquanto os outros dois passageiros também apresentavam ferimentos graves. Após o resgate, todos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por equipes do SAMU.

O motorista da carreta sofreu um ferimento no crânio, mas recusou atendimento médico no local. A Polícia Militar esteve presente e tomou as medidas necessárias para a ocorrência.

Fonte: Corpo de Bombeiros