Governo garante recursos para reparo de Companhia da PM em Guaxupé

Vice-governador agradeceu o empenho e a seriedade da Polícia Militar durante a ação dos criminosos, ocorrida na madrugada da última terça-feira (8/4)

Foto: Reprodução / Redes sociais

O vice-governador Mateus Simões vistoriou, na manhã desta quinta-feira (10/4), a sede da 79ª Companhia da Polícia Militar em Guaxupé, no Sul de Minas, que foi atacada por pelo menos 15 criminosos na madrugada da última terça-feira (8/4). Uma agência da Caixa Econômica Federal também foi alvo da organização criminosa.

Mateus Simões garantiu que o Estado vai disponibilizar recursos necessários, o mais rápido possível, para reparar a unidade da corporação.

“Lamento muito que isso aconteça. É uma situação a que estamos submetidos, especialmente nas unidades mais próximas às divisas de estados, o que facilita para as organizações criminosas agirem”, disse o vice-governador.

“Vamos continuar reagindo com força e fazer de tudo para que todos sejam responsabilizados. Já há prisões acontecendo em São Paulo, e temos certeza de que vamos chegar ao fundo para restabelecer a situação de normalidade”, enfatizou Mateus Simões.

O vice-governador disse também que a corporação mantém um grande efetivo mobilizado para assegurar não só a prisão de quem se envolveu no crime que ainda esteja na região, mas também a apreensão de veículos, armas e todas as provas da ação criminosa.

“Agradeço pela seriedade, velocidade (de reação) e empenho da nossa Polícia Militar, que agiu da forma como era necessário, diante de uma situação grave e perigosa. Determinei que, imediatamente, sejam enviados os recursos necessários para reformar essa unidade da Polícia Militar, para que ela volte à normalidade”, afirmou.

As investigações sobre o atentado seguem em curso com atuação não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil.

Ação rigorosa do Estado

A atuação das Forças de Segurança e do Governo de Minas têm garantido redução expressiva desse tipo de crime no estado. Os ataques recuaram de 95 casos, em 2018, para apenas um no ano passado. A ação criminosa no município de Guaxupé foi o primeiro registro neste ano em Minas.

Mateus Simões vistoriou a 79ª Companhia da PM acompanhado do prefeito de Guaxupé, Jarbas Corrêa Filho, o Jarbinhas; do comandante da 43° batalhão PM em São Sebastião do Paraíso (ao qual pertence a Companhia), tenente-coronel Afrânio Tadeu Garcia, e do capitão Pierry Ribeiro, comandante da Companhia local.

Fonte: Agência Minas