Governo de Minas finaliza posse de 3.405 novos policiais penais e um dos maiores concursos do sistema prisional

Último grupo de 1.134 profissionais da Turma 3 participa da audiência pública de posse nesta quarta-feira (10/7)

Foto: Tiago Ciccarini / Sejusp

Cumprindo o compromisso de reforçar a segurança nas unidades prisionais do Estado, o Governo de Minas deu um passo importante com a finalização da posse de 3.405 novos policiais penais nesta quarta-feira (10/7). Ao todo, mais de 200 mil pessoas se inscreveram no certame e tentaram uma vaga no Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).

A última turma, composta por 1.134 candidatos que foram nomeados em junho, foi dividida em três grupos para as audiências públicas de posse, realizadas no Auditório JK da Cidade Administrativa esta semana, entre os dias 8 e 10/7.

Nove solenidades e audiências públicas foram realizadas para empossar todos os aprovados e o último grupo, composto por cerca de 400 pessoas, tomando posse na quarta.

Durante as solenidades, os novos policiais penais assinaram o termo de posse e escolheram suas unidades prisionais de destino, seguindo a ordem de classificação no concurso. Estes se somam aos 2.271 profissionais já empossados este ano – totalizando 3.405 novos policiais empossados em 2024.

Um sistema interativo foi desenvolvido pela área de Tecnologia da Informação para que os aprovados pudessem acompanhar em tempo real as escolhas das localidades de trabalho, de forma transparente.

Em mensagem de vídeo direcionada aos novos policiais, o governador Romeu Zema enfatizou a importância do momento. “Vocês agora são parte essencial da nossa força de segurança, estão dedicados a proteger o cidadão mineiro”.

“Já realizamos muito pelo sistema penitenciário estadual, com investimentos recordes em obras e ações para fortalecer a Polícia Penal. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Estamos aqui para ajudá-los a alcançar todo o seu potencial e contribuir para um ambiente mais seguro nas nossas unidades prisionais”, completou o governador no vídeo.

O diretor-geral do Depen-MG, Leonardo Badaró, deu as boas-vindas aos novos profissionais e apresentou a equipe direta e a estrutura do departamento, destacando os princípios e valores da instituição. “Vocês iniciarão uma atividade de importância e responsabilidade junto à população. O sistema prisional de Minas Gerais é um dos melhores do país, e juntos trabalharemos para mantê-lo assim”.

Além do previsto

O Governo de Minas nomeou 985 candidatos a mais do que as 2.420 vagas inicialmente previstas no edital, reforçando a valorização da Polícia Penal e, consequentemente, da segurança e da ressocialização dos custodiados do Estado.

Para conquistarem as vagas, os novos policiais penais passaram por seis etapas rigorosas no concurso: prova objetiva e redação, avaliação psicológica, exames médicos, teste de aptidão física, investigação social e, por último, o Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP).

Fonte: Agência Minas