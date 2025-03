Forças de segurança de Passos intensificam patrulhamento na zona rural

Reunião reforçou o compromisso com os moradores do campo, promovendo maior proximidade e escuta ativa para garantir mais tranquilidade

Foto: Prefeitura de Passos

Na última semana, o comando da Guarda Civil Municipal de Passos se reuniu com o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar e com representantes da Prefeitura de Passos, Polícia Civil, Sindicato Rural e proprietários rurais da região.

O encontro teve como principal objetivo fortalecer a integração entre as três forças de segurança – Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil – visando intensificar as ações de patrulhamento e proteção na zona rural, principalmente na safra do café deste ano.

Além disso, a reunião reforçou o compromisso com os moradores do campo, promovendo maior proximidade e escuta ativa para garantir mais tranquilidade, segurança e qualidade de vida a todos que vivem e trabalham na área rural.

Fonte: Prefeitura de Passos