Escola centenária participa de desfile cívico-militar em Itajubá

Foto: Corpo de Bombeiros

No último sábado, 7 de setembro, ocorreu em Itajubá o desfile Cívico Militar com a participação da Escola Wenceslau Braz, de 114 anos de fundação. A instituição, que faz parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Ecim), conta com o apoio de três militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que junto a direção da escola, buscam desenvolver nos alunos noções de patriotismo, civilidade e práticas educativas para a formação integral dos alunos.

A equipe é formada pela diretora da escola, Marta Nemanis, o gestor tenente Adailton Rogério da Cruz e mais dois monitores, sargento Valter de Morais e sargento Paulo Sergio dos Santos, que também desenvolvem ações preventivas, repassando valores importantes para evitar acidentes e adotar comportamentos de autoproteção em situações de risco.

A escola apresentou um dispositivo com cerca de 86 alunos e mais um pelotão de 30 amigos da escola durante o desfile, que foi acompanhado pelos familiares que assistiram cheios de orgulho a exibição cadenciada dos alunos.

O educandário funciona atualmente em dois turnos, matutino e vespertino, sendo turmas integrais no 1º, 2º e 3º ano, que compõem a turma de segurança do trabalho e o nono ano somente no matutino, com média de idade entre 15 a 17 anos. Já no período vespertino estudam 2 turmas do 6º ano, uma da 7ª, com média de idade entre 13 e 15 anos, somando um total de 230 alunos.

Gestão Compartilhada

Com as mudanças ocorridas no final de 2023, o Estado de Minas Gerais manteve o funcionamento das Escolas Cívico-militares, através de gestão compartilhada com CBMMG e Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Com a continuidade do modelo, a perspectiva é que as tarefas do Corpo de Monitores (do CBMMG) sejam complementares às do Corpo Docente da Secretaria de Estado de Educação nas escolas. Todos farão parte da mesma equipe, liderados pelo diretor escolar, buscando ações conjuntas que possam aprimorar as práticas educativas da escola na formação integral do aluno. As equipes vão atuar fortemente nas dimensões afetiva, social, ética e simbólica, com foco no desenvolvimento humano global.

