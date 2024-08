Equipes de resgaste encontram idoso desaparecido em Itutinga

Após horas de buscas, às 15h20 desta quarta-feira, a vítima foi encontrada viva, muito debilitada, dentro de um buraco.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na parte da manhã desta quarta-feira (28), por volta das 7h, o Pelotão Busca Resgate Salvamento (PBRESC) com Cães de Varginha foram acionados para procurar uma vítima, de 70 anos, do sexo masculino, com mal de Alzheimer, na cidade de Itutinga, no Sul do estado. O homem estava desaparecido desde as 10h desta terça-feira (27).

Ao chegar no local a equipe de resgate realizou uma reunião com a Defesa Civil, Militares do município e amigos da vítima. Foram encontradas imagens da vítima em câmeras, e feita a divisão de uma área para cães, drone, e civis atuarem.

Após horas de buscas, às 15h20 desta quarta-feira, a vítima foi encontrada viva, muito debilitada, dentro de um buraco. A equipe do Corpo de Bombeiros levou o paciente para Posto de Saúde de Itutinga.

Fonte: Corpo de Bombeiros