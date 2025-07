Empresa de Poços de Caldas realiza simulado de incêndio

A prática de simulados é uma ferramenta crucial para a gestão de segurança industrial, permitindo identificar pontos de melhoria nos procedimentos e na comunicação entre as equipes

Foto: Corpo de Bombeiros

Uma das principais empresas do setor alimentício de Poços de Caldas promoveu, recentemente, um simulado de incêndio em sua unidade industrial como parte de suas ações contínuas de aprimoramento da segurança no ambiente de trabalho. A ação contou com o apoio técnico e operacional da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar (1ª Cia Ind BM), reforçando a parceria entre o setor privado e as forças de segurança pública.

O exercício teve como objetivo principal testar os planos de emergência da empresa, incluindo a evacuação de funcionários, o desempenho da brigada interna de incêndio e a integração das equipes com os bombeiros. O foco foi garantir uma resposta rápida, coordenada e eficiente em casos reais de emergência, com ênfase na preservação de vidas e do patrimônio.

Durante o simulado, foram observadas práticas de evacuação, sinalização de rotas de fuga, utilização de extintores e atuação conjunta entre brigadistas e bombeiros. Toda a operação foi acompanhada de perto por profissionais da segurança do trabalho e pela equipe técnica do Corpo de Bombeiros.

Segundo os organizadores, a realização de simulados como este é fundamental para identificar falhas, aprimorar protocolos e fortalecer a cultura de prevenção dentro do ambiente industrial.

Além de treinar os funcionários, o simulado serve como uma ferramenta estratégica de gestão de riscos, contribuindo diretamente para a melhoria contínua da segurança industrial e para a proteção da comunidade e do meio ambiente.

Fonte: Corpo de Bombeiros