Em Pouso Alto, PRF prende passageiro procurado pela Justiça

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Polícia Judiciária em São Lourenço.

Foto: PRF

No fim da tarde dessa terça-feira (14), no município de Pouso Alto, no Sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um suspeito de 45 anos, com mandado de prisão em aberto.

A ação ocorreu no km 744, na BR-354. Os policiais realizavam uma ação de combate ao crime, quando deram ordem de parada a um carro Corolla, de Caçapava (SP).

Durante a fiscalização, foi encontrado nos sistemas de consulta um Mandado de Prisão em desfavor do passageiro, acusado de envolvimento em associação criminosa armada, diversos delitos patrimoniais, incluindo furtos e roubos em diversas cidades.

Fonte: PRF