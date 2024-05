Em Caldas, PRF localiza idoso desaparecido em São Paulo

O homem, que possui Alzheimer, dirigiu por cerca de 110 km

Foto: PRF

Na manhã desta quinta-feira (09), em Caldas, Sul de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou um idoso de 80 anos, desaparecido na cidade de Mogi Guaçu (SP).

Durante levantamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes – “Operação Domiduca”, os policiais da PRF se depararam com um veículo parado no acostamento, dirigido por um senhor de idade, em total confusão mental.

A PRF conseguiu entrar em contato com o filho do abordado, que informou que o pai sofre de Doença de Alzheimer e estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (08), quando saiu para um jantar com amigos na cidade de Mogi Guaçu (SP), onde reside.

O idoso foi trazido para a Unidade Operacional da PRF em Poços de Caldas, onde aguardou a chegada de filho.

Fonte: PRF