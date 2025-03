Durante chuva, árvore cai e bloqueia rodovia em Andradas

Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta segunda-feira, dia 10 de março, por volta de 21h, o Corpo de Bombeiros Militares de Andradas foram acionados para realizar o corte de um Eucalipto que, após uma forte chuva, teria caído e obstruído completamente a rodovia MGC-146, entre Andradas e Poços de Caldas.

Ao chegar no local, próximo ao Mirante da contemplação, a equipe dos Bombeiros realizaram os trabalhos de corte e limpeza da via, que duraram cerca de 2 horas, e foram realizados em conjunto com as equipes da concessionária EPR.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente no local. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. Após a liberação da via, o fluxo de veículos prosseguiu normalmente.

Fonte: Corpo de Bombeiros