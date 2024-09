Durante abordagem, foragido da justiça é preso em Elói Mendes

Foto: PMMG

No último sábado (07), a Polícia Militar de Elói Mendes, em mais uma ação de patrulhamento preventivo ostensivo, mostrou eficiência e atenção ao identificar e prender um suspeito, foragido da Justiça. Por volta das 18h, durante a ronda habitual, os militares mantinham o foco em garantir a segurança nas ruas da cidade quando avistaram um veículo VW Gol de cor azul, o que levou à abordagem preventiva do condutor.

No momento da verificação, foi constatado que o motorista, de 28 anos, não possuía habilitação e o carro estava com o licenciamento atrasado. Ao realizar uma consulta detalhada no sistema informatizado, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor suspeito.

O suspeito foi imediatamente informado sobre o mandado e recebeu voz de prisão, sendo também orientado sobre seus direitos constitucionais. Após o procedimento de praxe no pronto-socorro municipal, onde foi avaliado pelo médico de plantão, o foragido foi encaminhado à delegacia de plantão na cidade de Varginha, onde ficou à disposição das autoridades competentes.

Fonte: PMMG