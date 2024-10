Detentos do Presídio de Itajubá produzem brinquedos para o Dia das Crianças

Carrinhos, bolas, bonecas de pano e amigurumis são alguns dos itens recebidos pelas crianças. Maior parte da produção vem da “Fábrica da Alegria”, projeto presente em dez unidades prisionais

Foto: Sejusp

Neste sábado (12/10) é celebrado o Dia das Crianças, e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) não poderia ficar de fora das comemorações. A expectativa é que mais de 4 mil brinquedos, fabricados por detentos de diversas unidades prisionais, sejam distribuídos até o fim do mês para crianças em vários municípios no estado. Até o momento, mais de 2.800 brinquedos já foram entregues.

O Presídio de Itajubá, no Sul de Minas, foi um dos pioneiros na ação. Aproximadamente 300 brinquedos, entre bonecas de pano, carrinhos e brinquedos pedagógicos, foram distribuídos para as crianças, no último dia 4/10, na praça central da cidade e em uma escola localizada no bairro Rebourgeon, área de vulnerabilidade social.

Dezenove presos, participantes de dois projetos da unidade, o “Boneca de Pano” e a “Fábrica da Alegria”, foram os responsáveis pela produção. Todo o material utilizado veio por meio de doação de empresas parceiras e pessoas da comunidade, além de resíduos recolhidos na própria unidade prisional.

O diretor do presídio, Marcelo Castro, enfatiza que projetos como esses reforçam o compromisso com a ressocialização e aproximam o sistema prisional da sociedade. “Eles não apenas oferecem a oportunidade de trabalho, mas também promovem uma integração mais humanizada e solidária entre os presos e a comunidade”, conclui.

Fonte: Agência Minas