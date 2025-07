Criança é atropelada por motocicleta em São Lourenço

Criança foi encontrada consciente, orientada e na posição de pé, apresentando escoriações na região lombar e um pequeno corte na região frontal do crânio.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (01/07), por volta das 11h35, o Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço foi acionado para atender a uma ocorrência de atropelamento por motocicleta, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Vila Carneiro, em São Lourenço.

Segundo informações repassadas no local, uma motocicleta colidiu com uma criança de 6 anos que atravessava a via acompanhada por uma mulher de 23 anos. Conforme relato da acompanhante, ambas realizavam a travessia na faixa de pedestres.

A criança foi encontrada consciente, orientada e na posição de pé, apresentando escoriações na região lombar e um pequeno corte na região frontal do crânio. Após avaliação e atendimento inicial, a vítima foi conduzida para a UPA de São Lourenço.

O condutor da motocicleta, do sexo masculino, 22 anos, apresentava dores na mão esquerda e na perna direita, mas recusou encaminhamento para avaliação médica. O passageiro da motocicleta (garupa) não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar também foi acionada para registro da ocorrência relativa ao trânsito.

Fonte: Corpo de Bombeiros