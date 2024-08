Corpo de Bombeiros são acionados para busca de pessoa desaparecida em Soledade de Minas

Os bombeiros realizaram uma varredura no local, mas não obtiveram sucesso na localização do indivíduo.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite deste domingo (11/08), às 19h15, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado em uma ocorrência, para busca por uma pessoa desaparecida, na zona rural de Soledade de Minas, às margens do Rio Verde.

Ao chegar no local indicado, a equipe dos bombeiros encontrou um barco vazio com o motor desligado, mas não havia vestígios de pegadas ou qualquer outro sinal que pudesse indicar o paradeiro do indivíduo. Além disso, não foram encontradas testemunhas que pudessem fornecer informações sobre o ocorrido.

Por volta de meia-noite, os familiares do desaparecido compareceram ao local juntamente com a guarnição de salvamento, confirmando que a embarcação pertencia ao cidadão desaparecido. Os bombeiros realizaram uma varredura no local, mas não obtiveram sucesso na localização do indivíduo. As operações de busca estão em andamento.

Fonte: Corpo de Bombeiros