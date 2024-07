Corpo de Bombeiros realizam Operação Rota de Emergência no CAPS de São Lourenço

Operação tem o objetivo de disseminar a cultura de prevenção e autoproteção e promover o tema de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Sistema de Saúde Pública.

Foto: Corpo de Bombeiros

As instituições de saúde necessitam do apoio e atenção do poder público, principalmente quando se trata de medidas de prevenção contra incêndio e pânico.

Nesse sentido, visando estimular uma cultura prevencionista afim de garantir uma maior segurança e proteção aos colaboradores e usuários dessas unidades de saúde, o 3º Pelotão de Bombeiros Militar de São Lourenço realiza a Operação Rota de Emergência – Fase 1 que tem o objetivo de disseminar a cultura de prevenção e autoproteção e promover o tema de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Sistema de Saúde Pública.

Com esse objetivo, foi então realizado nos dias 25/07 e 26/07 junto a instituição de saúde CAPS – Centro de Atenção Psicossocial do município de São Lourenço uma visita técnica com a finalidade de conhecer o Plano de Intervenção, os pontos sensíveis e rotas de emergência do local, além de realizar uma palestra sobre combate a incêndio e a operação simulada de evacuação do local e atendimento de uma ocorrência de incêndio.

Através dessas operações o CBMMG visa disseminar a cultura de prevenção e autoproteção, conhecer e testar o Plano de Intervenção e promover a Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Sistema de Saúde.

Fonte: Corpo de Bombeiros