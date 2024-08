Corpo de Bombeiros realizam corte de árvores em rodovia de Ijaci

Elas corriam risco de cair na pista e causar algum acidente.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Lavras, em conjunto com a Defesa Civil de Ijaci, tomaram uma medida preventiva importante nesta quarta-feira (28/8). Foram cortadas três árvores que ameaçavam desabar na MG 335, próximo ao trevo da Boca da Mata. Elas corriam risco de cair na pista e causar algum acidente.

Durante a vistoria, verificou-se que as árvores, três eucaliptos de grande porte, estavam com as bases dos seus troncos comprometidas, danos causados pelas recentes queimadas que aconteceram no local. Como medida preventiva, para evitar acidentes caso ocorresse a queda da mesma na via, foi necessário realizar o corte total das árvores.

O trabalho foi realizado após a Polícia Rodoviária Estadual realizar a interdição do trânsito nos dois sentidos da via. Funcionários e máquinas da Prefeitura Municipal de Ijaci também apoiaram a operação.

Dicas de segurança:

Neste período de estiagem, são muitas as ocorrências de incêndio às margens da rodovia. Estes incêndios trazem dois grandes riscos para os usuários da via:

O 1º risco é mais imediato: Trata-se da fumaça produzida durante o incêndio que pode dificultar a visibilidade dos condutores e provocar acidentes.

O 2º risco pode ocorrer durante o incêndio ou vários dias após a ocorrência do mesmo: Trata-se da queda de árvores na via em virtude do comprometimento de seus troncos pelas chamas.

Diante destes riscos, o Corpo de Bombeiros orienta os condutores a redobrarem a atenção e a cautela principalmente próximo a locais onde estão ocorrendo incêndios às margens das rodovias.

Fonte: Corpo de Bombeiros