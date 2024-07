Corpo de Bombeiros realiza palestra no Tiro de Guerra de São Lourenço

O principal objetivo foi instruir os jovens atiradores sobre a importância da prevenção e combate a incêndios, além de fornecer orientações sobre primeiros socorros.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nos dias 29 e 30 de julho, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço esteve presente no Tiro de Guerra da cidade para realizar palestras destinadas aos atiradores em formação. As palestras ocorreram durante as manhãs, entre 6h e 8h, e contaram com a participação de 47 atiradores, que estão em fase de formação militar.

O principal objetivo foi instruir os jovens atiradores sobre a importância da prevenção e combate a incêndios, além de fornecer orientações sobre primeiros socorros.

No primeiro dia foi realizada uma introdução à Teoria do Fogo, onde os atiradores aprenderam sobre os elementos que compõem o fogo e as condições necessárias para sua propagação. A seguir, houve uma instrução teórica e prática do uso de extintores, onde os participantes puderam manusear os equipamentos e aprender as técnicas corretas para extinguir incêndios de diferentes naturezas e uma simulação de combate a incêndio que iniciou-se em um botijão de gás, permitindo que os atiradores vissem de perto a eficácia dos métodos ensinados e a importância de uma resposta rápida e precisa.

Na área de primeiros socorros, os temas abordados foram igualmente variados e de grande relevância. Os bombeiros ministraram instruções sobre como proceder em casos de parada cardíaca, engasgo, desmaio, convulsão, queimadura e fratura, entre outros.

As palestras não só enriqueceram a formação dos atiradores, mas também fortaleceram os laços entre as forças de segurança e a comunidade local.

Fonte: Corpo de Bombeiros