Corpo de Bombeiros de Três Corações completa 34 anos

Evento celebrou o legado de bravura, comprometimento e serviço prestado pelos bombeiros ao longo de mais de três décadas aos tricordianos.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações foi homenageada durante a cerimônia comemorativa pelos 34 anos do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no município. O evento, que contou com a participação de autoridades locais e da região, celebrou o legado de bravura, comprometimento e serviço prestado pelos bombeiros ao longo de mais de três décadas aos tricordianos.

Representando o Prefeito Dimas Abrahão, a Vice-prefeita Flávia Rivello esteve presente à solenidade, acompanhando o momento de celebração do Pelotão.

Durante a cerimônia, a Prefeitura foi agraciada com um broche, entregue pelo Comandante do Pelotão, 1º Tenente Rony Souza Ferraz. A homenagem representa o reconhecimento do Corpo de Bombeiros à parceria institucional sólida e ao apoio contínuo oferecido pela gestão municipal ao longo dos anos.

A administração municipal parabeniza e agradece aos bombeiros do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Três Corações pelo compromisso, coragem e vocação em servir. Também se coloca à disposição para continuar fortalecendo essa parceria.

Fonte: Prefeitura de Três Corações