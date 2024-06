Corpo de Bombeiros controlam incêndio em Ônibus em Alfenas

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (27/06), por volta das 07h10, um incêndio ocorreu em um ônibus escolar no bairro Recreio Vale do Sol, em Alfenas. O condutor do ônibus, que transportava alunos da APAE e um cadeirante, percebeu fumaça na parte frontal do veículo e imediatamente iniciou a evacuação.

Rapidamente, ele conseguiu retirar os dois alunos e o cadeirante do ônibus em segurança. O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado e deslocou-se imediatamente ao local com o caminhão de incêndio.

Ao chegar, encontraram o fogo espalhado por várias partes do veículo. Os bombeiros realizaram o isolamento da área para evitar acidentes e iniciaram o combate às chamas utilizando água não potável do caminhão. Foram necessários aproximadamente quatro mil litros de água para extinguir o incêndio, e os bombeiros permaneceram no local por cerca de uma hora.

Felizmente, não houve feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros