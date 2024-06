Corpo de Bombeiros controlam incêndio em apartamento de Alfenas

As causas do incêndio ainda são indefinidas e estão sob investigação.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde dessa quinta-feira (14/06), um incêndio ocorreu em um apartamento no bairro Recreio Vale do Sol, em Alfenas. O acidente foi registrado no final da tarde, quando o fogo começou em um colchão em um dos quartos do apartamento, onde residiam uma senhora e suas duas crianças, de 10 e 7 anos.

Ao perceber o fogo, a mãe rapidamente retirou as crianças do apartamento e acionou o Corpo de Bombeiros. Quando a equipe de socorro chegou ao local, encontrou os moradores ajudando a conter as chamas. Os bombeiros entraram no apartamento em chamas e conseguiram resgatar um gato que estava em perigo iminente.

Utilizando água não potável do caminhão de incêndio, os bombeiros combateram o fogo, e após 40 minutos de atuação, conseguiram extinguir as chamas. Além do combate ao incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, que visa prevenir o retorno do fogo.

As causas do incêndio ainda são indefinidas e estão sob investigação.

Fonte: Corpo de Bombeiros