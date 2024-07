Condutora perde controle de veículo e invade quintal de residência em Alfenas

A condutora estava sozinha e não teve ferimentos aparentes e foi imobilizada e transportada ao Hospital Alzira Velano.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta segunda-feira, por volta das 21h, os Bombeiros Militares de Alfenas foram acionados para atender a um incidente peculiar no bairro Jardim São Carlos. Uma condutora de 33 anos perdeu o controle de seu veículo, resultando em uma queda no quintal de uma residência localizada na Rua Alberto de Oliveira, esquina com a Rua Machado de Assis.

O veículo veio a cair de uma altura aproximada de 2 metros, surpreendendo moradores da região. Felizmente, a condutora estava sozinha no momento do acidente e não apresentava ferimentos visíveis. Para garantir sua segurança, os bombeiros imobilizaram a mulher e a encaminharam ao Hospital Alzira Velano para avaliação médica.

Além da intervenção dos bombeiros, a Polícia Militar compareceu ao local para procedimentos adicionais. A causa exata do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros