Colisão entre veículos deixa duas vítimas feridas em São Lourenço

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (08/08), por volta das 10h16, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado para atender um acidente de trânsito na Via Ramon, na MGC-383, Km 314, próximo ao aeroporto de São Lourenço. O acidente envolveu um Ford Ecosport e um Volkswagen Gol.

A condutora e a ocupante do Ford Ecosport sofreram escoriações em um dos braços e foram encaminhadas ao hospital de São Lourenço para atendimento. Felizmente, os ferimentos foram leves. Já os ocupantes do Volkswagen Gol recusaram atendimento no local.

A Polícia Militar também esteve presente para realizar os procedimentos necessários em relação ao trânsito e investigar as circunstâncias do acidente. O fluxo de veículos na área foi monitorado até que a situação fosse completamente controlada. As autoridades continuam alertando para a necessidade de atenção redobrada nas estradas.

Fonte: Corpo de Bombeiros