Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido em Alfenas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (30/8), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta no cruzamento da Rua Américo Totti com a Rua São José, no centro do município.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada rapidamente e chegou ao local para prestar os primeiros socorros. O motociclista, um homem de 59 anos, sofreu escoriações no rosto e nos membros, além de apresentar um edema na perna direita.

Após receber os primeiros atendimentos no local pela equipe dos Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano de Alfenas para avaliações e cuidados adicionais. A causa do acidente ainda não foi divulgada, e autoridades de trânsito devem investigar o ocorrido.

Fonte: Corpo de Bombeiros