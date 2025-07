Colisão entre dois veículos deixa mulher ferida na BR-146

Duas pessoas foram encaminhadas à Santa Casa e perícia vai apurar causas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta quinta-feira (24/07), por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros de Guaxupé, através do 2º Pelotão de Bombeiros Militar, foi acionado para atendimento a um acidente automobilístico na BR-146, nas proximidades da entrada de uma Escola Municipal em Guaxupé, no bairro Pinheiros.

A ocorrência envolveu uma colisão lateral entre dois veículos, ambos trafegando no sentido São Pedro da União. Segundo informações, um automóvel VW Nivus colidiu com a lateral de uma VW Parati que realizava uma conversão à esquerda.

Duas vítimas foram atendidas no local. A motorista do Nivus, uma mulher, apresentava suspeita de lesão no punho/mão esquerda, mas estava consciente e orientada. Já o condutor da Parati, um homem, também consciente, não apresentou ferimentos aparentes. Ambos foram encaminhados ao Hospital da Santa Casa de Guaxupé por uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

O Corpo de Bombeiros atuou na prevenção contra incêndio nos veículos e prestou apoio na segurança da cena. A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar permaneceram no local, assumindo a segurança e os procedimentos legais, além de aguardar a perícia técnica da Polícia Civil para apuração das causas do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros